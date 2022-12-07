Гороскоп Скорпион 7 декабря, самый точный гороскоп для мужчины и женщины

Гороскоп на 7 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Самый точный гороскоп на 07.12.2022



Скорпион



Сегодня Скорпионам помогут новые известия и (или) каналы связи. Часто их будут волновать темы, связанные с безопасностью, поездками, преодолением кризиса, распределением ресурса или разруливанием разногласий. Помимо решения текущих задач этот день хорош для работы над запущенными ошибками, особенно в сфере общения и вождения. Возможны сомнения, эффекты «заезженной пластинки» и рискованные трюки (Rambler/гороскопы).