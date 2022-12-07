Гороскоп Рыбы 7 декабря, самый точный гороскоп для мужчины и женщины

Гороскоп на 7 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Самый точный гороскоп на 07.12.2022



Рыбы



Сегодня Рыбам необходимо действовать осторожно, избегая чрезмерной увлеченности, импульсивности, самонадеянности и контролируя свои эмоции. Опасен реваншистский настрой. В делах, бытовых и технических работах требуются меры безопасности и подстраховки, в общении - гибкость и своевременный уход от конфронтаций. Нарушение эти правил умножит риски, может привести к деловым и домашним острым ситуациям (Rambler/гороскопы).