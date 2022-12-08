Гороскоп Телец на 8 декабря 2022, мужчина и женщина, самый точный гороскоп

Гороскоп на 8 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Телец.



Гороскоп на 8 декабря 2022 Телец



Сегодня Тельцам важно доводить до конца начатые проекты и вовремя обрывать связи там, где продолжение невозможно или нежелательно - например, по морально-этическим причинам. Это особенно актуально для Тельцов, которые ведут свои дела или развивают отношения вдали от дома. Новые начинания лучше отложить, так как ставки в них могут быть сделаны неверно и в материальном, и в психологическом смысле (Rambler/гороскопы).