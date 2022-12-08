Гороскоп Близнецы на 8 декабря 2022, мужчина и женщина, самый точный гороскоп

Гороскоп на 8 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Гороскоп на 8 декабря 2022 Близнецы



Для Близнецов день начнется со знакового момента в делах или иного яркого события - например, решающего раунда в споре. Под влиянием собственного азарта или чужих провокаций многие Близнецы рискуют набрать слишком высокий темп, потерять самоконтроль и потратить массу сил на движение в тупиковом направлении. Возможно, они захотят кому-то что-то доказать. Им важно вовремя включить здравый смысл (Rambler/гороскопы).