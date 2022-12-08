Гороскоп Весы на 8 декабря 2022, мужчина и женщина, самый точный гороскоп

Гороскоп на 8 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.



Гороскоп на 8 декабря 2022 Весы



Сегодня Весам лучше избегать излишеств: они не нанесут особого вреда, но могут отразиться на самочувствии или создать в жизни лишний «шум». Не исключено желание напоследок получить от ситуации максимум: нарушить диету, добавить комфорта, посетить больше разных мест, получить больше престижных услуг. Может иметь место иллюзия насчет других стран и культур, переоценка своих возможностей в моменте (Rambler/гороскопы).