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Гороскоп Козерог на 8 декабря 2022, мужчина и женщина, самый точный гороскоп



Гороскоп на 8 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.

Гороскоп на 8 декабря 2022 Козерог

Сегодня Козерогам не стоит ссориться со своим помощником, подчиненным или источником услуг. Решая проблему самостоятельно, им лучше не поддаваться азарту, иметь надежную инструкцию, не пытаться «объять необъятное» и не множить без нужды количество используемых инструментов: чем больше деталей и шире аппетиты, тем выше риск осложнений. Важно аккуратно обращаться с питомцем, техникой, лекарством (Rambler/гороскопы).









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    На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022 по футболу, который проводится под эгидой ФИФА и время начала игр чемпионата мира в Катаре.

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