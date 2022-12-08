Гороскоп Козерог на 8 декабря 2022, мужчина и женщина, самый точный гороскоп

Гороскоп на 8 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп на 8 декабря 2022 Козерог



Сегодня Козерогам не стоит ссориться со своим помощником, подчиненным или источником услуг. Решая проблему самостоятельно, им лучше не поддаваться азарту, иметь надежную инструкцию, не пытаться «объять необъятное» и не множить без нужды количество используемых инструментов: чем больше деталей и шире аппетиты, тем выше риск осложнений. Важно аккуратно обращаться с питомцем, техникой, лекарством (Rambler/гороскопы).