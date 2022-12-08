Гороскоп Рыбы на 8 декабря 2022, мужчина и женщина, самый точный гороскоп

Гороскоп на 8 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Гороскоп на 8 декабря 2022 Рыбы



Этот день может ознаменоваться для Рыб рубежом в важных отношениях, повлиять на их планы, цели или домашние дела. Возможен стресс или кризис, вынуждающий попрощаться со старыми запросами и ценностями. Может решаться вопрос об авторитете, должности, жилье. Для многих Рыб самым критичным моментом станет вечер: в это время их эмоции и аппетиты могут достигнуть пика, а сдерживающие факторы ослабеют (Rambler/гороскопы).