Самые точные и бесплатные гороскопы на 8 декабря, знаки зодиака, мужчина и женщина



Гороскоп для всех знаков зодиака на четверг 8 декабря 2022 года - овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.



Гороскоп на 8 декабря



Овен



Сегодня вектор внимания Овнов вряд ли серьезно изменится по сравнению с днем вчерашним. Многим Овнам предстоит оставаться в тех же местах, общаться с теми же людьми и решать те же текущие задачи. Возможны знаковые встречи в дороге или столкновения с прошлым. Вероятно искушение той или иной авантюрой, ведущей в тупик. Чтобы не сбиться с пути, желательно строго придерживаться намеченного маршрута



Телец



Сегодня Тельцам важно доводить до конца начатые проекты и вовремя обрывать связи там, где продолжение невозможно или нежелательно - например, по морально-этическим причинам. Это особенно актуально для Тельцов, которые ведут свои дела или развивают отношения вдали от дома. Новые начинания лучше отложить, так как ставки в них могут быть сделаны неверно и в материальном, и в психологическом смысле



Близнецы



Для Близнецов день начнется со знакового момента в делах или иного яркого события - например, решающего раунда в споре. Под влиянием собственного азарта или чужих провокаций многие Близнецы рискуют набрать слишком высокий темп, потерять самоконтроль и потратить массу сил на движение в тупиковом направлении. Возможно, они захотят кому-то что-то доказать. Им важно вовремя включить здравый смысл



Рак



Сегодня Ракам лучше подстроиться к обстановке и не пытаться рулить событиями по своему усмотрению. Желательно отложить личные инициативы. Стоит учитывать риск недомоганий, осложнений и помех, особенно в дороге и вдали от дома. Сопутствующим эффектом могут стать личные разногласия с кем-то - например, с попутчиком, врачом или помощником. В пути может доставить много проблем беспокойный питомец.



Лев



Под влиянием сегодняшней обстановки Львы могут увлечься, взять слишком высокий темп или увеличить объем задач. Азарт приветствуется, но стоит помнить, что в пылу активности сегодня легко свернуть на ложный путь - например, начать строить планы и делать выбор на базе устаревших ценностей. Звезды советуют держаться «правильных» людей и организаций с проверенной репутацией и высокой надежностью.



Дева



Сегодня Девам стоит тщательнее выбирать методы достижения цели, иначе они могут получить эффект, обратный желаемому. Например, потеряют работу или жилье вместо того, чтобы утвердиться на своих позициях. Им может помочь профессионализм, верный план, четкая инструкция или крепкая группа поддержки. Если дошло до разногласий, старайтесь спорить и конкурировать с истинными, а не мнимыми авторитетами.



Весы



Сегодня Весам лучше избегать излишеств: они не нанесут особого вреда, но могут отразиться на самочувствии или создать в жизни лишний «шум». Не исключено желание напоследок получить от ситуации максимум: нарушить диету, добавить комфорта, посетить больше разных мест, получить больше престижных услуг. Может иметь место иллюзия насчет других стран и культур, переоценка своих возможностей в моменте.



Скорпион



Сегодня Скорпионам вряд ли удастся уйти от злободневной темы. День стартует с пика проблем или разногласий, которые нельзя игнорировать. Многие Скорпионы столкнутся с последствиями своих прежних неверных шагов. Прямые действия им иногда придется заменять рискованным ловким маневром. Прилагая все силы к решению основной задачи, им важно не создавать себе попутно дополнительный пул проблем.



Стрелец



Стрельцам стоит аккуратнее выбирать свою позицию в деловых и личных отношениях, не торопиться заключать или восстанавливать союз. Партнерство равных может обернуться нечестной игрой с элементами провокаций и манипуляций, если вы все еще в плену ложных ценностей и навязываете их другим, либо еще не освободились от уз прошлого. Важно не ссориться и дать второй стороне разумный простор для маневра.



Козерог



Сегодня Козерогам не стоит ссориться со своим помощником, подчиненным или источником услуг. Решая проблему самостоятельно, им лучше не поддаваться азарту, иметь надежную инструкцию, не пытаться «объять необъятное» и не множить без нужды количество используемых инструментов: чем больше деталей и шире аппетиты, тем выше риск осложнений. Важно аккуратно обращаться с питомцем, техникой, лекарством.



Водолей



Сегодня Водолеям многое удается, и они могут ни о чем не беспокоиться - но лишь пока остаются в рамках своих планов, принципов или профессиональных возможностей. Как только они перешагнут эту черту и попытаются расширить сферу своего влияния, для них возрастет риск разочарований. В частности, сказанное относится к материальным деталям: в этот день не стоит откровенно завышать потребности и ставки.



Рыбы



Этот день может ознаменоваться для Рыб рубежом в важных отношениях, повлиять на их планы, цели или домашние дела. Возможен стресс или кризис, вынуждающий попрощаться со старыми запросами и ценностями. Может решаться вопрос об авторитете, должности, жилье. Для многих Рыб самым критичным моментом станет вечер: в это время их эмоции и аппетиты могут достигнуть пика, а сдерживающие факторы ослабеют.



















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