Самый точный гороскоп для знака зодиака Скорпион на 9 декабря 2022 года для женщины и мужчины.



Если дел сегодня не так много, займитесь спортом или отдохните на природе. Не стоит браться за чужие проблемы – они сейчас могут быть вам не по силам.