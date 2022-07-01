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Гороскоп на 10 декабря, все знаки зодиака, мужчина и женщина



Гороскоп для всех знаков зодиака на субботу 10 декабря 2022 года, мужчина и женщина.

Самый точный гороскоп на 10 декабря

Овен

Не стоит в этот день трудиться в поте лица. Меньше напрягайтесь и больше отдыхайте. Сегодня не стоит браться за что-то новое – рискуете потратить время зря.

Телец

Полезно этот день провести со второй половинкой – организуйте свидание или просто приготовьте вкусный ужин. А вечером стоит уединиться и подумать о своем будущем.

Близнецы

Сегодня даже самые сложные разговоры закончатся в вашу пользу. Не стоит много работать, лучше заняться любимыми делами.

Рак

Отбросьте в сторону срочные дела и занимайтесь сегодня только тем, что вам действительно нравится. Также полезно в этот день хлопотать по дому.

Лев

Сегодня не нужно никуда торопиться. Работайте размеренно и в комфортном для вас режиме. Стоит продумывать каждое свое решение, чтобы позже не пожалеть о нем.

Дева

Старайтесь быть дружелюбным и не бойтесь заводить новые знакомства. Чем больше вы сегодня разговаривайте с различными людьми, тем лучше идут ваши дела.

Весы

В этот день не стоит зацикливаться на мелочах – сейчас они не имеют какого-либо веса и не смогут испортить ваши дела.

Скорпион

Сегодня у вас будет много дел, которые лучше решать одному. Так вас никто не отвлечёт от самого важного.

Козерог

Больше отдыхайте и принимайте помощь от близких. Но не становитесь эгоистом и благодарите тех, кто протягивает вам руку помощи.

Стрелец

Вы слишком много работали и заслужили выходной. Проведите этот день с друзьями и помогайте окружающим – так вы и сами почувствуете себя лучше.

Водолей

Сегодня обстоятельства будут менять ваши планы. Относитесь ко всему проще, возможно, некоторые изменения будут вам на руку.

Рыбы

Рискуйте и реализуйте идеи – сегодня все ваши начинания завершатся успешно. Не отгораживайтесь от друзей - они обязательно подскажут верные решения и помогут в трудный момент.









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