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Гороскоп на 11 декабря 2022: Овен, Близнецы, Телец, Рак, Лев, Дева, Весы,Скорпион, Козерог, Стрелец, Водолей, Рыбы



Гороскоп для всех знаков зодиака на воскресенье 11 декабря 2022 года, мужчина и женщина.

Самый точный гороскоп на 11 декабря

Овен

Возможно, сегодня захочется расставить акценты и что-то поменять в своей жизни. Но стоит быть осторожнее – некоторые перемены принесут с собой и серьезные проблемы.

Телец

Сейчас вам необходимы перемены, но менять что-то кардинально не стоит. Лучше сменить обстановку и познакомиться с интересными людьми.

Близнецы

В этот день очень важно просчитывать свои ходы и учитывать последствия, иначе можно много потерять. Сегодня вы можете разглядеть и исправить многие свои ошибки.

Рак

Что-то важное лучше перенести на понедельник – сейчас не самое лучшее время, чтобы искать ответы на вопросы и решать сложные задачи.

Лев

Сегодня реализуйте свои идеи – то, что вы начнете в этот день, станет главной темой следующего месяца. Поэтому отнеситесь серьезно к тому, чем будете заниматься.

Дева

Общение выходит на первый план и помогает вам больше доверять другим и поверить в себя. Велика вероятность, что зарядившись вы сможете изменить что-то как на работе, так и в личной жизни.

Весы

Сегодня стоит быть активнее – ходить в новые места, знакомиться с людьми. Суета будет приятной и заряжающей энергией, поэтому не сидите на месте.

Скорпион

В этот день очень полезны перемены, поэтому беритесь за что-то новое, знакомьтесь и много говорите. Но для кардинальных изменений не самое подходящее время.

Козерог

В этот день стоит заниматься теми делами, которые приносят вам радость – в этот выходной вы должны разгрузиться и наполниться энергией.

Стрелец

Если у вас выходной – хорошо, проведите этот день в горизонтальном положении, но если вам нужно работать – будет сложно раскачаться. Чтобы не наделать ошибок, занимайтесь текущими делами.

Водолей

Сегодня полезно оглянуться назад и оценить то, что вы успели сделать. Похвалите себя за это и попытайтесь построить новые планы на будущее.

Рыбы

Сегодня захочется и грустить, и смеяться, и копаться в прошлом. Но будьте осторожнее – сейчас вы плохо контролируете эмоции и можете ввязаться в неприятную историю.









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