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Читаем гороскоп на 13 декабря 2022, самый точный гороскоп



Гороскоп для всех знаков зодиака на вторник 13 декабря 2022 года - Овен, Близнецы, Телец, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Козерог, Стрелец, Водолей, Рыбы.

Точный гороскоп на 13.12.2022

Овен

Вам необходимы яркие впечатления, и вы готовы пойти на край света за ними. Но рисковать не стоит. Лучше займите себя чем-то творческим, чтобы повысить настроение и провести день приятно

Телец

Сегодня хороший день устроить дома генеральную уборку или косметический ремонт – это привлечет в жилище позитивную энергию.

Близнецы

Посмотрите на проблемы под другим углом, чтобы расправиться с ними быстро и успешно. Применяйте нестандартные решения для решения важных задач.

Рак

Сегодня многие захотят с вами поспорить. Будьте уравновешены и выслушивайте точку зрения другого человека – тогда дебаты не перейдут в открытый конфликт. Вечером велика вероятность получения хороших новостей.

Лев

Хороший день для работы, хобби и домашних забот. Все, к чему притрагивается ваша рука, завершается удачно. Прекрасный шанс наладить свою жизнь.

Дева

Не игнорируйте советы близких вам людей – сейчас они видят все ваши неудачи и знают, каким образом помочь их решить.

Весы

Больше общайтесь с партнерами, коллегами, друзьями, родственниками - сегодня это поможет вам в решении многих проблем. Не бойтесь сложных задач – сегодня вы можете все.

Скорпион

Работы так много, что опускаются руки. Но, к счастью, сегодня у вас хватит сил справиться со всеми делами. Также придется пересмотреть некоторые ценности и отношение к отдельным людям.

Козерог

Сегодня велик шанс сказать или сделать что-то неверное, о чем вскоре вы будете долго жалеть, поэтому просчитывайте каждый свой шаг и разговор.

Стрелец

Проведите этот день с близкими, за любимыми делами или вспомните о хобби – все, чем вы занимаетесь сегодня, должно вас радовать.

Водолей

В этот день сконцентрируйтесь легких рабочих задачах, на рутинных хлопотах и домашних заботах. Всё это завершится успешно и вы повысите свою самооценку.

Рыбы

Рутинные дела сегодня будут идти плохо, а вот в карьере намечаются глобальные перемены – вы настроены обойти всех конкурентов. Отдохнуть и перевести дух от бесконечных дел вы сможете только вечером.









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