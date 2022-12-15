Гороскоп Овен 15 декабря, самый точный гороскоп для мужчины и женщины

Гороскоп на 15 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Овен.



Самый точный гороскоп на 15.12.2022



Овен



Сегодня Овнов захватит поток разнообразных повседневных дел. Возможна зависимость от медицинского, технического, дорожного или иного сервиса. Вероятны активные контакты с коллегами по работе, руководством и различными службами, сопровождаемые точечными ссорами, суетой, мелкими сбоями, поломками или путаницей. Не исключены повторные командировки или столкновения с плодами прежних недоработок (Rambler/гороскопы).