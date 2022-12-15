Гороскоп Близнецы 15 декабря, самый точный гороскоп для мужчины и женщины

Гороскоп на 15 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 15.12.2022



Близнецы



Сегодня Близнецам важно контролировать свои порывы. Они пропустят хорошие моменты дня, если будут слишком импульсивны, вспыльчивы и непоследовательны. Например, затеют ссору с домочадцами или сослуживцами вместо того, чтобы конструктивно обсудить с ними злободневные темы. Им важно сделать целью не свои капризы, а полезные практичные решения. Есть риск путаницы и мелких травм по неосторожности (Rambler/гороскопы).