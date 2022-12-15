Гороскоп Лев 15 декабря, самый точный и правдивый гороскоп для мужчины и женщины

Гороскоп на 15 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 15.12.2022



Лев



Сегодня Львам желательно удвоить внимательность в материальной сфере, будь то покупки, денежные переводы, погашение задолженностей или оплата услуг. На уровне общения все может идти гладко, но при попытке перейти от слов к делу не исключены осложнения. Попутно могут вскрыться не самые приятные детали, связанные с прошлым - например, с критичной ошибкой в налоговых расчетах или деловых операциях (Rambler/гороскопы).