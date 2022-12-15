Гороскоп Козерог 15 декабря, самый точный гороскоп для мужчины и женщины

Гороскоп на 15 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 15.12.2022



Козерог



Козерогам этот день сулит интересное общение и небольшие приятные открытия - но также неровный ход дел, перепады эмоций и неоднозначный исход усилий. Возможны сбои в поддержке, заминки в пути или сложности в лечении. Причиной помех часто будут идущие мелкие обновления, проекты в переделке, вещи в ремонте и незавершенные работы. Лучшие занятия на сегодня - учеба, тренировки и научные исследования (Rambler/гороскопы).