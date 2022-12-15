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Гороскоп Рыбы 15 декабря, самый точный гороскоп для мужчины и женщины



Гороскоп на 15 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Рыбы.

Самый точный гороскоп на 15.12.2022

Рыбы

Сегодня Рыбам придется следить за собой, чтобы удержать разговор в гармоничном русле, заданном собеседником. Многих Рыб подведет острая реакция на прошлое, повышенная чувствительность к мировоззренческим или карьерным вопросам. Стоит помнить, что спор окажется энергозатратным, запоздалым и бессмысленным. Нет смысла из-за своих былых амбиций отказываться от приятного и перспективного предложения (Rambler/гороскопы).









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