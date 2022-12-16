Гороскоп Овен 16 декабря 2022, самый точный гороскоп для мужчины и женщины

Гороскоп на 16 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Овен.



Самый точный гороскоп на 16.12.2022



Овен



Сегодня Овнам желательно заниматься своими текущими повседневными делами, но с не совсем обычных для себя позиций. Если мелкие заботы и незавершенные мини-проекты накапливаются как снежный ком, пора отсеять часть из них как ненужные - или отложить до лучших времен, которые уже на пороге. В приоритете рекомендуется оставить лишь самое срочное. Лучше избегать случайных занятий и новых начинаний (Rambler/гороскопы).