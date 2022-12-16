Гороскоп Близнецы 16 декабря 2022, самый точный гороскоп для мужчины и женщины

Гороскоп на 16 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 16.12.2022



Близнецы



Сегодня Близнецам важно удержаться от искушения поставить себе новую конкретную цель. Если вы одержимы страстью к планированию, звезды рекомендуют делать это лишь в общих чертах и не проделывать бесполезную работу по угадыванию деталей: вскоре сама жизнь даст вам новый вектор внимания и уточнит акценты, которые вас интересуют. Не стоит спешить со сменой должности, профессии, системы безопасности (Rambler/гороскопы).