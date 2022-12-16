Гороскоп Лев 16 декабря 2022, самый точный и правдивый гороскоп для мужчины и женщины

Гороскоп на 16 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 16.12.2022



Лев



Сегодня звезды не советуют Львам принимать поспешные финансовые решения в новом ключе. Лучше воздержаться от соблазна сделать солидное вложение, взнос или крупный денежный перевод, открыть банковский счет (особенно за рубежом или в валюте). Более гибкая политика возможна в части, связанной с наследием прошлого: здесь еще есть шанс что-то исправить. Возможно, стоит сбыть часть вещей или активов (Rambler/гороскопы).