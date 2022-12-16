Гороскоп Дева 16 декабря 2022, самый точный и правдивый гороскоп для мужчины и женщины

Гороскоп на 16 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Дева.



Самый точный гороскоп на 16.12.2022



Дева



Сегодня звезды советуют Девам воздержаться от любых порывов: начинание с большой вероятностью заведет их в тупик и напрасно отнимет силы. Не стоит заново придавать масштаб прежним деловым конкуренциям и духовным противостояниям. Также в этот день не стоит спешить с выбором партнеров (особенно зарубежным и иногородних), заключением союза, окончательным решением насчет жилья и совместных ресурсов (Rambler/гороскопы).