Гороскоп Весы 16 декабря 2022, самый точный гороскоп для мужчины и женщины

Гороскоп на 16 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 16.12.2022



Весы



Сегодня обстановка вокруг Весов не отличается устойчивостью. В течение дня возможны противоречивые вести об интересующих людях и инстанциях, перепады настроений или психогенные колебания физического самочувствия. Может оставаться не до конца ясной ситуация с делами за рубежом. Чтобы не сделать преждевременно важный шаг, имеет смысл отвлечься на что-то нейтральное - например, на домашнюю уборку (Rambler/гороскопы).