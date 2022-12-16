Гороскоп Скорпион 16 декабря 2022, самый точный гороскоп для мужчины и женщины

Гороскоп на 16 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Самый точный гороскоп на 16.12.2022



Скорпион



Сегодня Скорпионам лучше не поддаваться порыву вдохновения - точнее, не начинать под его влиянием новые дела и не отправляться в далекий путь. Это чревато серией досадных ошибок, включая юридические. Есть риск ошибиться насчет будущего партнерства, неверно выставить баланс работы и чистого творчества в своей жизни. Хорошим «стабилизатором» для многих Скорпионов окажется их природный скепсис (Rambler/гороскопы).