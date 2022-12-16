Гороскоп Стрелец 16 декабря 2022, самый точный гороскоп для мужчины и женщины

Гороскоп на 16 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Стрелец.



Самый точный гороскоп на 16.12.2022



Стрелец



Сегодня Стрельцам может навредить беспечность, увлеченность, самонадеянность или вера в неизменность обстоятельств. Небезопасен реваншистский настрой с желанием оставить за собой последнее слово. Что бы ни происходило в этот день, постарайтесь не принимать скоропалительных решений и верьте, что «завтра будет лучше, чем вчера»: очень скоро вы убедитесь, что это не просто утешительная аффирмация (Rambler/гороскопы).