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Гороскоп Стрелец 16 декабря 2022, самый точный гороскоп для мужчины и женщины



Гороскоп на 16 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Стрелец.

Самый точный гороскоп на 16.12.2022

Стрелец

Сегодня Стрельцам может навредить беспечность, увлеченность, самонадеянность или вера в неизменность обстоятельств. Небезопасен реваншистский настрой с желанием оставить за собой последнее слово. Что бы ни происходило в этот день, постарайтесь не принимать скоропалительных решений и верьте, что «завтра будет лучше, чем вчера»: очень скоро вы убедитесь, что это не просто утешительная аффирмация (Rambler/гороскопы).









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