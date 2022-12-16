Гороскоп Козерог 16 декабря 2022, самый точный гороскоп для мужчины и женщины

Гороскоп на 16 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 16.12.2022



Козерог



События этого дня намекнут Козерогам, что в их жизни близится волнующий новый этап. Может назреть перемена в их доме, привычках и личном мировоззрении. Получит шанс на осуществление отложенный грандиозный план. Будет естественным интерес к обстановке за рубежом или событиям на далекой родине. Может меняться состав близкого окружения. Возможна запоздалая компенсация или исполнение старой надежды (Rambler/гороскопы).