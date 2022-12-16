Гороскоп Рыбы 16 декабря 2022, самый точный гороскоп для мужчины и женщины

Гороскоп на 16 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Самый точный гороскоп на 16.12.2022



Рыбы



Рыбам этот день может добавить опасений перед завтрашним днем. Многие Рыбы будут чувствовать, что теряют власть над определенными людьми или событиями, лишаются той или иной внешней или внутренней опоры: своего авторитета, прежних убеждений или части своих былых иллюзий. В такой ситуации хорошей поддержкой будут старые друзья или другой фактор стабильности - например, любимая свободная профессия (Rambler/гороскопы).