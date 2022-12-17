Гороскоп Овен 17 декабря 2022, самый точный гороскоп для мужчины и женщины

Гороскоп на 17 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Овен.



Самый точный гороскоп на 17.12.2022



Овен



Сегодня для Овнов важны партнерские отношения - особенно те, в которых им не терпится выступить в новой авторитетной роли. Этот день приглашает к конструктивному диалогу, подходит для посещения суда, кадрового агентства или юридической конторы. Прежде чем выдвигать свои новые условия, стоит выслушать мнение собеседника, особенно если это ваш начальник или представитель официальной инстанции (Rambler/гороскопы).