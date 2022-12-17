Гороскоп Телец 17 декабря 2022, самый точный гороскоп для мужчины и женщины

Гороскоп на 17 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Телец.



Самый точный гороскоп на 17.12.2022



Телец



Тельцам звезды подсказывают, что сегодня полезно заниматься решением бюрократических и правовых вопросов. Не стоит откладывать визит к юристу или посещение профильного учреждения. Хорошо работать с должностными инструкциями и текстами договоров, обсуждая их конкретные варианты. Приветствуются организованность и дипломатичность. Стоит заранее подготовить план, справку, отчет или список требований (Rambler/гороскопы).