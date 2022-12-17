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Гороскоп Рак 17 декабря 2022, самый точный гороскоп для мужчины и женщины



Гороскоп на 17 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Рак.

Самый точный гороскоп на 17.12.2022

Рак

Сегодня Ракам желательно проявить побольше дипломатичности. От этого качества может зависеть ситуация в их семье или браке, микроклимат в отношениях, профессиональная или жилищная перспектива. Во многих делах этого дня не будет лишней правовая грамотность. Диалог стоит сделать как можно более компактным. Собеседники, включая домочадцев, будут ждать минимума эмоций и изложения мнений по существу (Rambler/гороскопы).









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