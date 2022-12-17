Гороскоп Лев 17 декабря 2022, самый точный и правдивый гороскоп для мужчины и женщины

Гороскоп на 17 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 17.12.2022



Лев



Сегодня Львы нуждаются в общении, но не всегда чувствуют в нем полный комфорт. Могут действовать ограничения и шаблоны, лимиты времени, бюрократические препоны, цензура. Возможно, придется общаться в официальном тоне. Не исключается неприятное извещение. Может состояться неоднозначный разговор с коллегами или помощниками, с медицинским или иным учреждением. Вероятны мелкие препятствия в поездках (Rambler/гороскопы).