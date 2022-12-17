Гороскоп Дева 17 декабря 2022, самый точный и правдивый гороскоп для мужчины и женщины

Гороскоп на 17 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Дева.



Самый точный гороскоп на 17.12.2022



Дева



Этот день может пригласить Дев к переговорам на материальные и правовые темы. На фоне новых событий могут требоваться поправки в профессиональном контракте или в договоре о банковском обслуживании. Важно не принимать решение сразу, а обсудить доступные варианты и возможные риски. Звезды советуют аккуратнее распоряжаться деньгами на мелкие расходы и по возможности сократить список текущих покупок (Rambler/гороскопы).