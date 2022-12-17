Гороскоп Весы 17 декабря 2022, самый точный гороскоп для мужчины и женщины

Гороскоп на 17 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 17.12.2022



Весы



Сегодня Весам важно видеть свои сильные и слабые стороны «в моменте». Многим Весам будут хорошо удаваться активные действия и серьезные решения - особенно если в них не нужно постоянно согласовывать действия. Затруднения вероятнее в общении с домочадцами или очень близкими коллегами по цеху. День может принести дискомфорт в быту. Возможно совещание на тему жилья или владений, провоцирующее нервозность (Rambler/гороскопы).