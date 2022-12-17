Гороскоп Скорпион 17 декабря 2022, самый точный гороскоп для мужчины и женщины

Гороскоп на 17 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Самый точный гороскоп на 17.12.2022



Скорпион



Сегодня звезды советуют Скорпионам серьезнее отнестись к деталям своих соглашений с другими людьми: от этого может зависеть режим работы или масштаб нагрузок в течение ближайшего года. Это не идеальный момент для встреч, переговоров и переписки, но лучше не отказываться от контакта, если затронут критичный вопрос. Может представить интерес правовая информация, потребоваться консультация юриста (Rambler/гороскопы).