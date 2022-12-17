Гороскоп Козерог 17 декабря 2022, самый точный гороскоп для мужчины и женщины

Гороскоп на 17 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 17.12.2022



Козерог



Этот день имеет значение для карьеры Козерогов или для их партнерских связей. Он требует дипломатичности, чувства меры, вкуса, такта. Возможно известие, приглашение, совещание. Придется тщательнее выбирать аргументы и тон, помня, что «краткость - сестра таланта». Важно настроиться на диалог, обсуждать варианты, искать компромисс. Стоит аккуратнее работать с текстом договора и другими документами (Rambler/гороскопы).