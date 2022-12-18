Гороскоп Овен 18 декабря 2022, самый точный гороскоп для мужчины и женщины



Гороскоп на 18 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Овен.



Самый точный гороскоп на 18.12.2022



Овен



Сегодня Овнам лучше действовать в рамках долгосрочных договоренностей, заключенных за последние два года. Даже если личные запросы растут, новые потребности вполне могут вписаться в уже имеющиеся планы. Сложности этого дня имеют скорее психологический характер и заключаются в опасности вызвать неприязнь на основе прошлого. Не давайте повод плохо думать о себе и покажите, что заслуживаете доверия (Rambler/гороскопы).



















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