Гороскоп Близнецы 18 декабря 2022, самый точный гороскоп для мужчины и женщины

Гороскоп на 18 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 18.12.2022



Близнецы



Сегодня Близнецам стоит быть критичнее к плодам своих творческих трудов - например, литературных. Желательно снять «розовые очки» в текущих финансовых делах (особенно связанных с взаиморасчетами, кредитами, налогами, гонорарами и алиментами) и в оценке своих и чужих чувств, симпатий. Не стоит оставлять без внимания вредные привычки детей: если они уже сформировались, коррекция будет нелегкой (Rambler/гороскопы).