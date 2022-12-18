Гороскоп Рак 18 декабря 2022, самый точный гороскоп для мужчины и женщины



Гороскоп на 18 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Рак.



Самый точный гороскоп на 18.12.2022



Рак



Сегодня Ракам желательно поддерживать порядок в доме и ясность в отношениях, включая семейные и брачные. При наличии общей стабильности будет проще разрешать отдельные противоречия, которые воспринимаются болезненно и порой необъективно. В этот день обостряется чувствительность к накопленным домашним неурядицам и случаям социальной несправедливости, могут вновь ожить старые подозрения или счеты (Rambler/гороскопы).



















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