Гороскоп Лев 18 декабря 2022, самый точный и правдивый гороскоп для мужчины и женщины



Гороскоп на 18 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 18.12.2022



Лев



Сегодня Львам трудно выбросить из головы вчерашние впечатления. На первом плане могут упорно оставаться раздражающие и пугающие детали обстановки или обсуждаемой темы - особенно если речь идет о служебных делах, здоровье и доме. Порой напряженность может нагнетаться по пустякам или по привычке. Не лучший день для выбора попутчиков и помощников, устройства на работу, приятных прогулок и поездок (Rambler/гороскопы).



















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