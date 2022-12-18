Гороскоп Дева 18 декабря 2022, самый точный и правдивый гороскоп для мужчины и женщины

Гороскоп на 18 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Дева.



Самый точный гороскоп на 18.12.2022



Дева



Сегодня Девам не стоит увлекаться покупками, включая подержанные вещи: в них велика вероятность изъянов. Это не лучший день для выбора подарка в знак любви, приобретения детских вещей и новинок, трат на зимние праздники. Не стоит выбирать эти сутки для важной беседы с ребенком, партнером или коллегой, рекламы плодов своего творчества, свидания или принятия ответственного финансового решения (Rambler/гороскопы).