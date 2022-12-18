Гороскоп Весы 18 декабря 2022, самый точный гороскоп для мужчины и женщины

Гороскоп на 18 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 18.12.2022



Весы



Сегодня Весам придется пережить дискомфорт в своем доме, пройти через недомогание или побороться со своим негативным эмоциональным настроем - особенно если они рождены в середине октября. Возможны сложности в общении с партнерами, домочадцами, арендаторами жилья. В данные сутки такие моменты вряд ли станут критичными, но если не купировать их вовремя, вскоре возможно усугубление неприятностей (Rambler/гороскопы).