Гороскоп Скорпион 18 декабря 2022, самый точный гороскоп для мужчины и женщины



Гороскоп на 18 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Самый точный гороскоп на 18.12.2022



Скорпион



В этот день Скорпионам не помешает надежная внутренняя точка опоры, так как внешние обстоятельства могут оказаться для них не слишком благоприятными и комфортными. Возрастает вероятность плохого настроения, неудач и тупиков в текущих делах, разногласий с представителями близкого окружения. Могут напомнить о себе роковые сюжеты прошлого. Лучше не общаться в эти сутки со значимыми для себя людьми (Rambler/гороскопы).



















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