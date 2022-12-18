Гороскоп Козерог 18 декабря 2022, самый точный гороскоп для мужчины и женщины

Гороскоп на 18 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 18.12.2022



Козерог



Сегодня для Козерогов возрастает вероятность неудачи. Ее причиной могут стать роковые внешние события или негативные эмоции, с которыми трудно совладать. Могут оказаться «на грани» значимые отношения, влияющие на карьеру или жилье. Лучше не рисковать и временно свернуть активность, особенно при недомогании. Если отложить дела нельзя, не помешает тайный помощник или внутренняя духовная опора (Rambler/гороскопы).