Гороскоп Весы 19 декабря 2022, самый точный гороскоп

Гороскоп на 19 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 19.12.2022



Весы



Сегодня звезды советуют Весам поставить акцент на финансовых и хозяйственных вопросах. В этот день хорошо заниматься деталями наследства и содержания старых владений, семейным и личным бюджетом. Хорошо решать судьбу старых вещей: в зависимости от ситуации их можно продать, выбросить, подарить, переделать или оставить как память. Для приобретения новинок, наоборот, это не самый удачный момент (Rambler/гороскопы).