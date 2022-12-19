Гороскоп Козерог 19 декабря 2022, самый точный гороскоп

Гороскоп на 19 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 19.12.2022



Козерог



Сегодня обстоятельства Козерогов улучшатся, но что-то продолжит настораживать их. Многие Козероги будут подозрительными в общении, могут с недоверием относиться к проявлению дружеских чувств и любовных симпатий. Звезды намекают, что с этой стороны проблемы маловероятны, но нужна аккуратность в других сферах - прежде всего, профессиональной и финансовой, лучше воздержаться в них от широких шагов (Rambler/гороскопы).