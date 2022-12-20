Гороскоп Телец 20 декабря 2022, самый точный гороскоп

Гороскоп на 20 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Телец.



Самый точный гороскоп на 20.12.2022



Телец



Сегодня Тельцам не стоит оставлять без внимания отношения с людьми издалека: жизнь несет в эту сферу и новые возможности, и новые коварные ловушки, которые лучше изучить сразу. Может требоваться закрытие проекта, пауза в сотрудничестве или пересмотр контракта. Особый интерес может вызвать правовая, профессиональная, морально-этическая или духовная грань событий, тема образования или путешествий (Rambler/гороскопы).