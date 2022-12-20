Гороскоп Близнецы 20 декабря 2022, самый точный гороскоп

Гороскоп на 20 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 20.12.2022



Близнецы



Сегодня текущие хлопоты, а также связанные с ними размышлениями и переживания способны заслонить Близнецам открывающиеся новые перспективы. Не исключено, что насущные заботы будут тянуть в прошлое, а не звать в будущее. Звезды советуют найти время для мониторинга событий: возможны благоприятные перемены в нескольких близких вам группах по интересам или в проектах, на которые вы возлагали надежды (Rambler/гороскопы).