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Гороскоп Рак 20 декабря 2022, самый точный гороскоп



Гороскоп на 20 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Рак.

Самый точный гороскоп на 20.12.2022

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам активнее преодолевать привычные представления об успехе и авторитете: новый вираж событий дает новые возможности, заставляет частично менять мораль или мировоззрение. Отказаться от стереотипов, особенно имеющих коллективную природу, не всегда будет легко. Пока мышление не перестроено на актуальный лад, лучше не предпринимать новых шагов в области профессии и карьеры (Rambler/гороскопы).









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