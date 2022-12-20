Гороскоп Лев 20 декабря 2022, самый точный гороскоп

Гороскоп на 20 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 20.12.2022



Лев



Сегодня положительные стороны ситуации могут оказаться частично заслонены от Львов их домашними или другими насущными хлопотами. Несмотря на позитивные перемены и новые надежды, вплоть до ночи может оставаться не очень хорошим настроение или подводить самочувствие. В эти сутки нежелательно приступать к новым или приостановленным большим проектам, но ничто не мешает продумывать их между делом (Rambler/гороскопы).