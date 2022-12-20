Гороскоп Весы 20 декабря 2022, самый точный гороскоп

Гороскоп на 20 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 20.12.2022



Весы



В этот день звезды советуют Весам довести до конца текущие дела, особенно связанные с хозяйством, финансами и имуществом. Возможно, для этого придется провести внутреннее совещание или активизировать частную переписку. Стоит уделить особое внимание деталям, создающим обременение в совместных перспективных проектах. Чем больше вопросов будет закрыто сегодня, тем больше свободы маневра будет завтра (Rambler/гороскопы).