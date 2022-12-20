Гороскоп Козерог 20 декабря 2022, самый точный гороскоп

Гороскоп на 20 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 20.12.2022



Козерог



Сегодня жизнь указывает Козерогам на все еще сохраняющиеся ограничения в их перспективах на будущее - но также подсказывает, как можно их смягчить. Возможно, помогут дружеские или романтические отношения, контакты с женщинами. Также это могут быть оригинальные вещи, навыки или знания, дающие возможность обойти препятствие. Самой важной темой дня могут стать перемены в доме, семье или на родине (Rambler/гороскопы).